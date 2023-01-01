Когда боги смеются. Рожденная в ночи. Джек Лондон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Двадцать восьмой том «Полного собрания сочинений» выдающегося американского писателя Джека Лондона включает в себя два знаменитых сборника рассказов «Рожденная в ночи» и «Когда боги смеются». В эти сборники входят такие всемирно известные рассказы, как: «Мексиканец», «Убить человека», «Отступник», «Держи на запад» и другие.



Когда боги смеются слушать на видеосервисе Wink.