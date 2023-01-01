Когда боги смеются. Джек Лондон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Первый очерк Лондона «Тайфун у берегов Японии», за который он получил первую премию одной из газет Сан-Франциско, был опубликован 12 ноября 1893 года и послужил началом его литературной карьеры. Весной 1897 года Джек Лондон поддался «золотой лихорадке» и уехал на Аляску. В Сан-Франциско он вернулся в 1898 году, испытав на себе все прелести северной зимы. Вместо золота судьба одарила Джека Лондона встречами с будущими героями его произведений. Первые северные рассказы были опубликованы в 1899 году, а уже в 1900 году была издана его первая книга – сборник рассказов «Сын волка». В этом сборнике вас ждут аудиоверсии не менее интересных и захватывающих рассказов писателя



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