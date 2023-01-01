WinkАудиокнигиКогда боги смеются. Александра Маринина
Когда боги смеются. Александра Маринина (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Детективы1074 мин12+
Сюжет
Любимый автор миллионов, увлекательнейший сюжет и долгожданный аудиоформат! Приходя в ночной клуб, чтобы весело провести время и послушать выступление популярной рок-группы, посетители не догадывались, что среди них находится настоящий фанат солистки Светланы Медведевой, который безжалост�но убивает каждого, кто критикует певицу. После убийства фанат пишет письма своему кумиру, но получает эти письма совсем другой человек…
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