Когда боги смеются. Александра Маринина
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Аудиокниги
Когда боги смеются. Александра Маринина

Когда боги смеются. Александра Маринина (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Детективы1074 мин12+

Сюжет

Любимый автор миллионов, увлекательнейший сюжет и долгожданный аудиоформат! Приходя в ночной клуб, чтобы весело провести время и послушать выступление популярной рок-группы, посетители не догадывались, что среди них находится настоящий фанат солистки Светланы Медведевой, который безжалостно убивает каждого, кто критикует певицу. После убийства фанат пишет письма своему кумиру, но получает эти письма совсем другой человек…

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