Кодекс убийцы. Елена Малиновская (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Позвольте представиться: Шени, обычный библиотекарь, скромный парень и тихоня, в жизни и мухи не обидевший. Действительно, зачем обижать мух, если у меня намечены жертвы и покрупнее? Ведь свободное время я провожу отнюдь не за чтением книжек, а выполняя заказы гильдии наемных убийц. Однако тепе�рь мне достался по-настоящему опасный соперник. Черные драконы, смертельные проклятия, заклинатели и загадочные убийства. Множество интриг сплелось в один тугой узел, разрубить который по силам лишь мне. Однако стоит ли вступать в схватку с неведомым жестоким противником, если рискуешь заплатить за победу жизнью любимого человека?



Кодекс убийцы слушать на видеосервисе Wink.