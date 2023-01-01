WinkАудиокнигиКод уверенности. Почему умные люди бывают не уверены в себе и как это исправить. Роберт Келси
Код уверенности. Почему умные люди бывают не уверены в себе и как это исправить. Роберт Келси (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Саморазвитие, Психология547 мин16+
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О книге
Миллионам людей не хватает уверенности, чтобы полностью раскрыть свой потенциал и достичь успеха в карьере и личной жизни. В своей книге, основанной на многочисленных исследованиях и личном опыте, Роберт Келси расскажет, что такое уверенность и как ее можно достичь, а также какие мифы и препятст�вия заставляют нас терять веру в себя. Вы справитесь со своим страхом, тревогой и стрессом, научитесь легко налаживать отношения с окружающими и достигнете высот в карьере и личной жизни, о которых раньше могли только мечтать.
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