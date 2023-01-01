Код метаболизма. Как перезапустить свой обмен веществ. Часть 2. Кэтрин Шэнахан (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Кто главный враг на кухне? Холодильник? Возможно. Но только в том случае, если в нем вы храните растительное масло промышленного производства. Именно оно, накапливаясь в организме, разрушает систему высвобождения энергии, делая нас усталыми и больными. Последние исследования в области нутрициологии доказали, что промышленные растительные масла мешают нам сжигать собственный жир, приводят к отложениям на боках и ягодицах и… влияют на наше настроение и пищевые пристрастия. Чтобы восстановить здоровье, нужно детоксифицировать жировые отложения и вернуть организму естественные возможности по «сжиганию жира». Если в первой части аудиокниги вы узнавали теоретический материал о системе жиросжигания и аспектах сахарного диабета, то во второй части вы познакомитесь с программой восстановления жиросжигания, главными этапами питания для поддержания стройной фигуры, а также узнаете ответы на самые часто задаваемые вопросы!



Код метаболизма слушать на видеосервисе Wink.