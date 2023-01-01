Код метаболизма. Как перезапустить свой обмен веществ. Часть 2. Кэтрин Шэнахан
Wink
Аудиокниги
Код метаболизма. Как перезапустить свой обмен веществ. Часть 2. Кэтрин Шэнахан

Код метаболизма. Как перезапустить свой обмен веществ. Часть 2. Кэтрин Шэнахан (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Медицина, здоровье, красота404 мин12+

Сюжет

Кто главный враг на кухне? Холодильник? Возможно. Но только в том случае, если в нем вы храните растительное масло промышленного производства. Именно оно, накапливаясь в организме, разрушает систему высвобождения энергии, делая нас усталыми и больными. Последние исследования в области нутрициологии доказали, что промышленные растительные масла мешают нам сжигать собственный жир, приводят к отложениям на боках и ягодицах и… влияют на наше настроение и пищевые пристрастия. Чтобы восстановить здоровье, нужно детоксифицировать жировые отложения и вернуть организму естественные возможности по «сжиганию жира». Если в первой части аудиокниги вы узнавали теоретический материал о системе жиросжигания и аспектах сахарного диабета, то во второй части вы познакомитесь с программой восстановления жиросжигания, главными этапами питания для поддержания стройной фигуры, а также узнаете ответы на самые часто задаваемые вопросы!

Код метаболизма слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг