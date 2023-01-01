Код экстраординарности. 10 нестандартных способов добиться впечатляющих успехов. Вишен Лакьяни. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Жизнь человека — в некотором смысле компьютерная программа. Программист способен изменить программу, если знает программный код. Человек может переписать программу своей жизни, если знает код жизни.

Что такое код жизни или код экстраординарности? Это определенные законы, по которы�м функционирует жизнь: как люди общаются, работают, поклоняются высшим силам, делают деньги, влюбляются и становятся счастливыми.

Основатель Blinkist, Mindvalley и создатель курса «Твой разум без границ» Вишен Лакьяни в книге «Код экстраординарности» делится пошаговой стратегией выхода из ограничений, которые создает разум человека. Послушайте это аудиосаммари — и вы получите 10 рабочих способов пересмотреть жизнь, прорваться через навязанные заблуждения и воплотить мечты в реальность.



Код экстраординарности слушать на видеосервисе Wink.