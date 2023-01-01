Кочующий портал. Светлана Пригорницкая (книга, 2024) слушать онлайн

Невероятное путешествие в параллельное прошлое полно вызовов и опасностей! Преследуя укатившийся мяч, Женька обнаруживает по соседству со школьным футбольным полем загадочный туннель. И что-то вроде мерцающей стены в воздухе. И почти сразу же – машину, набитую спецназом. И радует только то, что видит все это не одна Женька, но и вредный Вовка Стоянов тоже. Женька еще не знает, что спустя каких-то несколько часов окажется в параллельном прошлом, где столкнется с беглой принцессой, зловредной княгиней, хозяйкой болота, птицей Гамаюн… И огорчает только то, что в этом мире Женьку очень хотят отправить на костер как ведьму. А вернуться домой она не может. Похоже, теперь вся надежда на Вовку…



Кочующий портал слушать на видеосервисе Wink.