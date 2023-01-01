Кобзарь. Тарас Шевченко (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Кобзарь – так на Украине именовали странствующих народных певцов. «Кобзарь» – так назвал свой сборник стихов знаменитый украинский поэт Тарас Шевченко. Впервые «Кобзарь» Тараса Шевченко был опубликован в 1840 году и включал всего восемь произведений. Он поразил читателей задушевностью и ли�ризмом, неподражаемым народным духом, своеобразными оттенками красоты, задумчивости и грусти. После этого издания кобзарем стали называть и самого Тараса Шевченко. Под этим названием будут печататься впоследствии все его поэтические сборники.



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