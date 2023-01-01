Княжна Тараканова. Последняя из Романовых. Эдвард Радзинский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В эту женщину были влюблены самые блестящие люди века. Ее красоте завидовала Мария Антуанетта. И мечтательный гетман Огинский, и властительный немецкий государь князь Лимбург были у ее ног. Ей объяснялся в любви самый блестящий донжуан Франции – принц Лозен. И граф Алексей Орлов, самый блестящий донжуан России…Рассказ об одной из самых загадочных страниц русской истории – судьбе княжны Таракановой, последней из Романовых, ждет вас в этой аудиокниге.



Княжна Тараканова слушать на видеосервисе Wink.