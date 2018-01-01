Княжна Тараканова. Григорий Данилевский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Под фамилией Тараканова в нашей истории известны две княжны. Одна из них предположительно была рождена от тайного брака императрицы Елизаветы Петровны и Алексея Разумовского, привезена в московский Ивановский монастырь, где, постриженная под именем Досифеи, прожила до самой смерти в полнейшем уединении. Другая – самозванка, кокетка и искательница приключений – называла себя сестрой Пугачева, наследницей российского престола, говорила о своем происхождении от Елизаветы Петровны, представляя даже вымышленное духовное завещание императрицы. Ее жизнь не раз служила темой для романистов, в том числе и для Григория Петровича Данилевского. История жизни и смерти самой известной авантюристки XVIII века взята из дневника моряка, лейтенанта Павла Концова. Искренний патриот своей Родины, он против своей воли был втянут в придворные игры, целью которых было уничтожение княжны Таракановой. ©



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