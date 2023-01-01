Княжна Тараканова. Григорий Данилевский (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Григорий Петрович Данилевский (1829 – 1890) – русский и украинский писатель. Данилевский занимал высокие посты в Министерстве внутренних дел. Это позволило писателю получить доступ к секретным архивам своего времени. Их изучение дало богатый материал для написания исторических романов «Мирович», «Княжна Тараканова», «Сожженная Москва», «Черный год». Произведения основаны на глубоком знании исторической фактуры. Умение воссоздать быт эпохи, занимательность сюжетов обусловили популярность его романов. Исторический роман «Княжна Тараканова» (1886) знакомит с авантюрной историей XVIII века, героиня которой выдает себя за дочь императрицы Елизаветы Петровны и претендует на российский престол. С документальной точностью перед Вами предстанут годы царствования Екатерины II, дворцовые интриги и нравы…



Княжна Тараканова слушать на видеосервисе Wink.