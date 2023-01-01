Князь ветра. Леонид Юзефович (книга, 2001) слушать онлайн

Леонид Юзефович «Князь ветра» – лауреат премии «Национальный бестселлер», заключительный роман из детективной трилогии о знаменитом петербургском сыщике XIX века Иване Путилине. Иван Путилин, вышедший в отставку с поста начальника сыскной полиции Петербурга, рассказывает литератору Сафронову о делах, которые ему приходилось расследовать. На сей раз речь идeт о случившемся в 1870-х годах убийстве писателя Николая Каменского. Это убийство связано с другим – убийством монгольского князя Найдан-вана, принявшего православие, чтобы продать душу дьяволу. Вторая линия – записки русского офицера Солодовникова, который в 1913 году служил военным инструктором в монгольской армии. Эти записки попадают в руки литератора Сафронова, и в них-то и даeтся разгадка событий тридцатилетней давности.



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