Князь Серебряный (Повесть времен Иоанна Грозного). Алексей Толстой (книга, 2020) слушать онлайн

Толстой Алексей Константинович (1817-1875) – граф, русский писатель. Из-под его пера вышли такие знаменитые романсы, как «Колокольчики мои, цветики степные», «Средь шумного бала», баллады, поэмы, драматические произведения и, конечно, исторический роман «Князь Серебряный». По словам автора – «Князь Серебряный. Повесть времен Иоанна Грозного» имеет целью не столько описание каких-либо событий, сколько изображение общего характера целой эпохи. Вымышленный персонаж, князь Никита Романович Серебряный, предстает перед нами истинным героем, ответом на призыв сердец, жаждущих найти в книге идеи добра, справедливости, верности законам совести и чести, достоинству человеческой личности.



Князь Серебряный (Повесть времен Иоанна Грозного) слушать на видеосервисе Wink.