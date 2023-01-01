Князь Серебряный (Повесть времен Иоанна Грозного). Алексей Толстой
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Князь Серебряный (Повесть времен Иоанна Грозного). Алексей Толстой

Князь Серебряный (Повесть времен Иоанна Грозного). Алексей Толстой (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика1063 мин0+

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О книге

Толстой Алексей Константинович (1817-1875) – граф, русский писатель. Из-под его пера вышли такие знаменитые романсы, как «Колокольчики мои, цветики степные», «Средь шумного бала», баллады, поэмы, драматические произведения и, конечно, исторический роман «Князь Серебряный». По словам автора – «Князь Серебряный. Повесть времен Иоанна Грозного» имеет целью не столько описание каких-либо событий, сколько изображение общего характера целой эпохи. Вымышленный персонаж, князь Никита Романович Серебряный, предстает перед нами истинным героем, ответом на призыв сердец, жаждущих найти в книге идеи добра, справедливости, верности законам совести и чести, достоинству человеческой личности.

Князь Серебряный (Повесть времен Иоанна Грозного) слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Классика
Время
1063 мин / 17:43

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