Князь Серебряный. Алексей Толстой (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

"Школьная библиотека" продолжает знакомить своих слушателей произведениями русской классики. Исторический роман «Князь Серебряный» А.К.Толстого переносит нас в мрачную эпоху правления Ивана Грозного. Прислушайтесь к голосам главных героев, узнайте их мечты, ощутите их страдания… И то�гда вы приобщитесь к родной истории, почувствуете неумолимый бег времени…



Князь Серебряный слушать на видеосервисе Wink.