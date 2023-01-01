Князь Серебряный. Алексей Толстой
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Князь Серебряный. Алексей Толстой

Князь Серебряный. Алексей Толстой (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика, Современная проза1001 мин12+

Сюжет

"Школьная библиотека" продолжает знакомить своих слушателей произведениями русской классики. Исторический роман «Князь Серебряный» А.К.Толстого переносит нас в мрачную эпоху правления Ивана Грозного. Прислушайтесь к голосам главных героев, узнайте их мечты, ощутите их страдания… И тогда вы приобщитесь к родной истории, почувствуете неумолимый бег времени…

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