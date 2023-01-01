Князь Мещерский. Анатолий Дроздов (книга, 2020) слушать онлайн

Анатолий Фeдорович Дроздов – известный писатель-фантаст, работающий в разных жанрах. Представляем в аудиоформате заключительную книгу трилогии «Зауряд-врач», ставшей одним из самых популярных литературных проектов автора за последние годы. Роман «Князь Мещерский», как и предыдущие книги цикла, написан в лучших традициях «попаданчества» и «альтернативной истории». Нам не в новинку версии о параллельных мирах, где развитие истории идeт по несколько иным сценариям, чем в нашей вселенной. В один из таких миров попадает после подрыва на мине наш современник – майор медицинской службы Игорь Иванов. Талантливому хирургу, владеющему знаниями, которые появятся в мире, где он очутился, лишь в будущем, было бы разумней лечить людей и двигать вперeд медицинскую науку, а не лезть туда, где бал правят хищники. Но честь офицера этого ему не позволяет. Герой сознаeт, что вмешательство в коварные планы элит может дорого ему обойтись, но отступать он не привык. Слушайте подробности финальной истории о зауряд-враче!



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