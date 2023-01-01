Князь Благовещенский. Виталий Останин (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Двойник из параллельного мира? Звучит очень интересно и опасно…

Этот мир практически не отличается от нашего. На берегу Амура стоит город Благовещенск, а по другую сторону реки раскинулся китайский Хэйхэ. Только здесь дальневосточной провинцией управляет не губернатор, а правит к�нязь. И магия! Черт, я совсем забыл про магию! В остальном же – никакого фэнтези и эльфиек. И естественно, никакого «ты избранный, Нео»! Только тело двойника из параллельного мира, который тут такого накрутил, что все вокруг хотят его убить. Но для этого им придется встать в очередь – я грохну эту сволочь первым!



Князь Благовещенский слушать на видеосервисе Wink.