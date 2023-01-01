Князь. Александр Мазин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Сергей Духарев, бывший десантник, не предполагал, что обычная вечеринка с друзьями закончится для него в десятом веке. Чужак, избалованный цивилизацией, неожиданно проявил настоящий мужской характер. Именно он -воевода и наставник молодого князя Святослава, князя-воина, покорившего великую Х�азарию и Булгарское царство, расширившего пределы Киевского княжества от Каспия до Черного моря. Равного ему полководца не рождалось со времен повелителя гуннов Атиллы…



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