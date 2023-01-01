Княгиня Ольга. Сокол над лесами. Елизавета Дворецкая (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Потеряв сына, Благожит, князь дреговичей, объявил, что новым наследником станет муж его дочери Яронеги, и пригласил всех знатных отроков к состязанию за невесту. Но земли, лежащие на важном для многих рубеже, интересны и Киеву, где после гибели мужа правит мудрая княгиня Ольга со своим тринадца�тилетним сыном Святославом, соколом русских земель. Вот только достанется ли невеста Руси, представителей которой недолюбливают в лесном крае?..



Княгиня Ольга слушать на видеосервисе Wink.