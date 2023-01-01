Княгиня Ольга. Сокол над лесами. Елизавета Дворецкая
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Княгиня Ольга. Сокол над лесами. Елизавета Дворецкая

Княгиня Ольга. Сокол над лесами. Елизавета Дворецкая (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Приключения, Русская литература1030 мин16+
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Сюжет

Потеряв сына, Благожит, князь дреговичей, объявил, что новым наследником станет муж его дочери Яронеги, и пригласил всех знатных отроков к состязанию за невесту. Но земли, лежащие на важном для многих рубеже, интересны и Киеву, где после гибели мужа правит мудрая княгиня Ольга со своим тринадцатилетним сыном Святославом, соколом русских земель. Вот только достанется ли невеста Руси, представителей которой недолюбливают в лесном крае?..

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