Княгиня Ольга. Ключи судьбы. Елизавета Дворецкая
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Княгиня Ольга. Ключи судьбы. Елизавета Дворецкая

Княгиня Ольга. Ключи судьбы. Елизавета Дворецкая (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Современная проза, Русская литература1097 мин16+

Сюжет

Киевский воевода Мистина, заключая ряд с плеснецким князем Етоном, был уверен, что тот оставит земли в наследство сыну княгини Ольги, подрастающему Святославу. Таков уговор! Однако лукавый старик, которому верховный бог Один дал три срока человеческой жизни, решил обхитрить злую судьбу, так и не даровавшую ему собственных детей. Взяв на воспитание лесного найденыша, Етон сделал его своим тайным орудием. Вот только старый князь не сумел просчитать всех последствий… И теперь не только соперникам, но и ему самому и юной его красавице-жене, ходящей по краю смерти, предстоит пройти немало будоражащих испытаний…

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