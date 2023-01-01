WinkАудиокнигиКнига женской дерзости. 15 вдохновляющих историй о бесстрашных женщинах, изменивших мир. Рэйчел Уолш, Билл О'Нил. Ключевые идеи книги
Книга женской дерзости. 15 вдохновляющих историй о бесстрашных женщинах, изменивших мир. Рэйчел Уолш, Билл О'Нил. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн
2024, Аудиокнига
Нон-фикшн, Экономика и бизнес37 мин16+
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Сюжет
Это саммари – сокращенная версия книги. Только самые ценные мысли, идеи, кейсы, примеры.
В книге собраны 15 захватывающих рассказов о женщинах, которые оставили неизгладимый след в истории человечества. Однако о многих из них вы, возможно, никогда не слышали. От самого успешн�ого пирата до «матери Wi-Fi» и бесстрашных суфражисток — каждая история — уникальный пример смелости и преодоления трудностей.
Эта книга не только расширяет представление о вкладе женщин в развитие мировой истории и культуры, но и служит напоминанием о том, что дерзость и решимость могут привести к реальным переменам.
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