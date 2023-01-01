Книга, в которой прячется семейное счастье. О мудром воспитании без помощи психолога. Елена Данилова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

«Все, о чем я пишу, основано на родительском опыте. Всему, что я умею, научили меня мои дети». Данилова Елена Какие они, счастливые родители, живущие в гармонии со своими детьми? Они: – часто обнимают детей и знают, почему это важно – понимают, что конфликты родителей отражаются на ребенке – умеют контролировать свои эмоции – легко справляются с детскими истериками и ревностью – знают, как правильно мотивировать ребенка и приучать к самостоятельности – ценят каждую минуту, проведенную со своими детьми. Все советы и приемы, приведенные в аудиокниге, проверены и испытаны десятками тысяч родителей, читающих блог Лены Даниловой, популярность которого стремительно растет. Здесь вы найдете ответы на самые частые и самые важные вопросы о воспитании и развитии детей. Ваши дети должны расти в атмосфере здоровой родительской любви и настоящей семейной гармонии



Книга, в которой прячется семейное счастье слушать на видеосервисе Wink.