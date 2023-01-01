Книга успеха от монаха, который продал свой «феррари». Робин Шарма (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга мудрости, источник неисчерпаемого вдохновения! Книга, которая вдохнет в вас новые силы, изменит всю вашу жизнь и поможет обрести себя! Она научит вас преодолевать трудности, разбираться в человеческой натуре, выстраивать гармоничные отношения с близкими вам людьми. Она расскажет вам, как побеждать и находить сокровища буквально под ногами! Но главное – она научит вас радоваться жизни. Эта аудиокнига – для тех, кто потерял путеводную нить и утратил огонь веры. Встречайте: очередной шедевр от мастера жизни! 365 мудрых мыслей, которые навсегда изменят вашу жизнь к лучшему! Слушая ее день за днем, вы будете получать ежедневную «порцию» вдохновения. Эта книга даст вам силы жить, творить и действовать!



Книга успеха от монаха, который продал свой «феррари» слушать на видеосервисе Wink.