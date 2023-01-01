Книга тайн. Часть 2. Борис Воробьев (книга, 2020) слушать онлайн

В серии исторических очерков, объединeнных во второй части аудиокниги «Книга тайн», известный писатель Борис Воробьeв рассказывает загадочные истории, связанные как жизнью известных людей, так и произошедших с автором, истории странных совпадений и неожиданных потерь и находок. Это и рассказ о �золотом поясе Дмитрия Донского, и история с завещанием Петра I, хроники времeн гражданской войны и многое-многое другое.



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