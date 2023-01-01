Книга тайн. Часть 2. Борис Воробьев
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Книга тайн. Часть 2. Борис Воробьев

Книга тайн. Часть 2. Борис Воробьев (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Биографии и мемуары, Нон-фикшн485 мин12+

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О книге

В серии исторических очерков, объединeнных во второй части аудиокниги «Книга тайн», известный писатель Борис Воробьeв рассказывает загадочные истории, связанные как жизнью известных людей, так и произошедших с автором, истории странных совпадений и неожиданных потерь и находок. Это и рассказ о золотом поясе Дмитрия Донского, и история с завещанием Петра I, хроники времeн гражданской войны и многое-многое другое.

Книга тайн слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Биографии и мемуары, Нон-фикшн
Время
485 мин / 08:05

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