WinkАудиокнигиКнига тайн. Часть 2. Борис Воробьев
Книга тайн. Часть 2. Борис Воробьев (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Биографии и мемуары, Нон-фикшн485 мин12+
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О книге
В серии исторических очерков, объединeнных во второй части аудиокниги «Книга тайн», известный писатель Борис Воробьeв рассказывает загадочные истории, связанные как жизнью известных людей, так и произошедших с автором, истории странных совпадений и неожиданных потерь и находок. Это и рассказ о �золотом поясе Дмитрия Донского, и история с завещанием Петра I, хроники времeн гражданской войны и многое-многое другое.
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