Книга потерянных вещей. Книга 1. Джон Коннолли
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Книга потерянных вещей. Книга 1. Джон Коннолли

Книга потерянных вещей. Книга 1. Джон Коннолли (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Фэнтези, Триллеры813 мин16+
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Сюжет

ВСЕМИРНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР И КУЛЬТОВЫЙ ФЭНТЕЗИ-ТРИЛЛЕР. ОБЛАДАТЕЛЬ ПРЕМИИ ALEX AWARDS. ЗДЕСЬ СТИВЕН КИНГ ВСТРЕЧАЕТСЯ С БРАТЬЯМИ ГРИММ. Попасть сюда нелегко. Но выбраться – гораздо труднее. Тем более сохранив свою жизнь… После смерти матери Дэвид чувствует себя ужасно одиноким. Компанию ему составляют лишь книги на полке. Постепенно эти книги начинают шептаться с ним во тьме. Найдя убежище в мифах и сказках, которые так любила его мать, мальчик обнаруживает, что реальный мир и мир фантазий сливаются. А потом к нему пришел Скрюченный Человек. Пришел и с насмешливой улыбкой сказал: «Добро пожаловать, Ваше Величество. Слава новому королю…» И пока в Европе бушует Вторая мировая война, Дэвид переносится в страну, оказавшуюся странным, пугающе реальным отражением нашего мира. Страну, сплетенную из мифов и историй, населенную волками, похожими на людей, и людьми, которые хуже волков. Страну, где правит увядший король, хранящий свои секреты в легендарной «Книге потерянных вещей»…

– «Это мир, где сказки становятся явью. Но такой, что буквально мороз по коже…» – The Times «Эта книга увлекательна, клаустрофобна и зловеща; при этом она определенно пейдж-тернер».– Guardian «Это не слащавая сказочка, а скорее жуткий миф».– Daily Mail «Сильный, очень сильный писатель… и потрясающая книга».– Джеффри Дивер «Коннолли настолько хорош, что это даже пугает».– The Times «Коннолли с виртуозной легкостью рассказывает о вещах, о которых чрезвычайно трудно рассказывать».– Daily Mirror «Коннолли создает самые редкие книги – те, чьи сюжеты захватывают все ваше внимание, но при этом они написаны изысканным, блестящим языком».– Daily Mail

Книга потерянных вещей слушать на видеосервисе Wink.

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