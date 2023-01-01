Книга Иудифи. (книга, 2020) слушать онлайн

"Я совершу дело, которое пронесeтся сынами рода нашего в роды родов” Навуходоносор, царь Ассирии, посылает своего полководца Олоферна отомстить народам, которые не захотели помочь ему в борьбе с царем мидийским. Наказав их и разрушив их капища, Олоферн выступает против евреев, которые, будучи малочисленны и плохо укреплены, впадают в отчаяние. Тогда вдова по имени Иудифь, “красивая видом и весьма привлекательная взором”, решается на героический акт, чтобы спасти свой народ. Книга Иудифи является редким примером текста, который, так и не став частью библейского канона, не только считается душеполезным для чтения христианской церковью, но и прочно вошел в фольклор и традицию еврейского народа. С литературной точки зрения – это один из лучших образцов эпохи Второго храма.



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