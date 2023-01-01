Книга детского врача, написанная для родителей. Как правильно лечить ребенка и заботиться о его здоровье. Елена Орлова (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Детский врач-пульмонолог и популярный блогер Елена Орлова отвечает на самые сложные вопросы, которые тревожат родителей. Что чаще всего обсуждают родители малышей, дошкольников и младших школьников? Детские болезни! Кашель, насморк, температура – вот предметы беспокойства большинства мам и пап. Всех пугают эти грозные аббревиатуры – ОРЗ и ОРВИ, но еще больше пугают маячащие за ними еще более грозные перспективы: отит, бронхит, ангина, пневмония, антибиотики, больница… Так ли страшны детские простуды, можно ли их избежать, и как с ними справляться? Часто ли нужно применять антибиотики? Помогают ли иммуномодуляторы предотвратить заболевание? Как помочь иммунной системе ребенка?



Книга детского врача, написанная для родителей слушать на видеосервисе Wink.