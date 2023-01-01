Книга Бытия. Ветхий Завет. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Книга Бытия. Ветхий Завет: Русский синодальный перевод Библия – книга, с которой должен быть знаком любой культурный человек. Нет на свете другого произведения, которое оказало бы столь большое влияние на мировую цивилизацию. Вот уже две тысячи лет библейские сюжеты вдохновляет художников, музыкантов, поэтов и писателей на создание великих произведений искусства. «Книга книг» прочно вошла в творческое наследие человечества, в мышление, язык, традиции, обряды, представления о мире. Без неe не только в литературе и искусстве, но и в философии и истории многое останется непонятным.«Бытие» – одна из 38 канонических книг Ветхого Завета, первая книга Пятикнижия Моисеева и всей Библии. Это универсальное введение во всемирную историю, повествующее о начале мира и человечества. Книга бытия разделена на две неравные части. Первые 11 глав содержат рассказ о сотворении мира и человека, а остальные 39 глав представляют собой историю еврейского народа в лице его родоначальников – патриархов Авраама, Исаака, Иакова и Иосифа. «…Важность книги Бытия понятна сама собою: являясь древнейшей летописью Мира и человечества и давая наиболее авторитетное разрешение мировых вопросов о происхождении всего существующего, книга Бытия полна глубочайшего интереса и имеет величайшее значение в вопросах религии, морали, культа, истории и вообще в интересах истинно человечной жизни…»



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