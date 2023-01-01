Книга 1. Том 2. Шут и Пророчество. Владимир Батаев (книга, 2020) слушать онлайн

Если тебе пытаются навязать пророчество – лучше попытаться от его исполнения откосить. Но как быть, если что бы ты ни делал, даже если просто пошeл в кабак, тебя всe равно пытаются втянуть в какие-то разборки? Да не кто-то, а местные лорды, затеявшие войну с королeм. Потому что герой из пророчества на дороге не валяется… ну, если только не слишком много выпил. А тут ещe какая-то непонятная баба является во сне и просит еe освободить, в награду обещая всякое и так прозрачно намекая… Нет, спасибо, это ж геройствовать надо! Проще отбить подружку у собственного двойника, тем более она с бывшей возлюбленной на одно лицо. И что с того, что она адмирал космофлота из параллельного мира? Но в войне поучаствовать всe равно придeтся. Иначе война придeт к твоему порогу. А кто потом всe это убирать будет? И пророчество… А дайте два! Что значит, их и так два? Ладно, исполним оба, сразу, да так криво, чтоб никто не обрадовался!



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