Книга 1. Том 1. Шут и Некромантка. Владимир Батаев (книга, 2020) слушать онлайн

«Шут и Некромантка» – фантастический роман Владимира Батаева, первый том первой книги цикла «За гранью добра и зла», жанр боевое фэнтези, попаданцы, юмористическое фэнтези. Новый мир может встретить совсем недружелюбно, а вместо приветственной делегации получишь какого-то мордоворота с ржавым тесаком. Придeтся его в той подворотне и оставить, перешагнуть и пойти дальше. И кто знает, куда мог завести такой путь, если бы не чувство юмора и встреча с девушкой из своего мира, с которой был шапочно знаком и неровно к ней дышал. Перешагивать через трупы всe равно придeтся ещe не раз. А чего они шуток не понимают? Благо союзники по дороге тоже встречаются, пусть даже хотят использовать в собственных эгоистичных целях. Ну а враги остаются лежать на обочине. А тут и двойник, попаданец из мира межзвeздной империи, нарисовался, с бластером наперевес. Ещe и с ним сражаться? А у него не только совести и жалости нет, но и чувство юмора странное…



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