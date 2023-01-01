Ключи от счастья. Анна Пожарская (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Быть сестрой правителя – значит быть вещью, разменной монетой в делах государства. Да и как иначе, если брат проигрывает войну, а происхождение предписывает забыть о себе и, выбирая мужа, следовать долгу, а не сердцу. Кровь велит сохранять спокойствие и выполнять условия договора с врагом, не ж�елая объяснять, что делать, если мысли занимает вовсе не жених, а вояка-шалопай: ненадежный, невыгодный, но желанный. От себя, однако, не убежишь, родовой чести придется пойти на уступки глупому сердцу.



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