Ключ Судного дня. Джеймс Роллинс (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В Риме в соборе Святого Петра погибает от взрыва археолог из Ватикана. Перед смертью он успевает спрятать среди реликвий собора древний кожаный мешочек, в котором, как он надеется, заключено спасение человечества… В лаборатории Принстонского университета убит известный ученый-генетик… В Африке в лагере Красного Креста застрелен сын американского сенатора… Три убийства на трех континентах, и все три жертвы помечены выжженным на их плоти древним друидическим крестом. Коммандеру Грею Пирсону и его соратникам из спецотряда «Сигма» предстоит выяснить, что связывало этих людей, и попытаться спасти человечество от приближающегося Армагеддона. От автора «Амазонии», «Бездны», «Песчаного дьявола»!



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