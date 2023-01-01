Ключ от Шестимирья. Екатерина Елизарова (книга, 2020) слушать онлайн

Как быть, если родители внезапно пропали, а ты сама оказалась неизвестно где? Вместо привычного и родного – чужой мир и «варвары», считающие тебя шпионкой. Да еще и главный из них неимоверно злит своим самомнением. Словно он по меньшей мере королевских кровей! Впрочем, так оно, судя по всему, и есть. Самый настоящий принц, заносчивый, упертый и красивый как бог. Стоит поскорее выкинуть его из головы. И из сердца тоже, если получится… Ведь чтобы отыскать родных, нужно разгадать тайны прошлого, обуздать непокорную силу и стать свободной, а значит, учиться! Пусть даже вместо академии ты угодила в Обитель таинственного ордена, а магистр в дымной маске вызывает все больше подозрений.



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