Ключ к вашей энергии. 22 протокола эмоциональной свободы. Наташа Калестреме (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Часто наши проблемы со здоровьем связаны со скрываемыми эмоциями и травмами: с нашими страхами, комплексами, чувством вины, обидами. Мы несем в себе тяжелый багаж разрушительных чувств, и в этом корень наших болезней. Наташа Калестреме расскажет в своей книге, как эффективно оставить прошлое позади, возродить источник энергии и избавиться от болезней.



Ключ к вашей энергии слушать на видеосервисе Wink.