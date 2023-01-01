WinkАудиокнигиКлюч к вашей энергии. 22 протокола эмоциональной свободы. Наташа Калестреме
Ключ к вашей энергии. 22 протокола эмоциональной свободы. Наташа Калестреме (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Саморазвитие, Психология446 мин16+
Сюжет
Часто наши проблемы со здоровьем связаны со скрываемыми эмоциями и травмами: с нашими страхами, комплексами, чувством вины, обидами. Мы несем в себе тяжелый багаж разрушительных чувств, и в этом корень наших болезней. Наташа Калестреме расскажет в своей книге, как эффективно оставить прошлое позади, возродить источник энергии и избавиться от болезней.
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