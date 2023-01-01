WinkАудиокнигиКлюч к успеху. Владимир Павлоцкий
Ключ к успеху. Владимир Павлоцкий (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Иностранные языки, Учебная и научная литература45 мин12+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Аудиоприложение к книге Ключ к успеху / Key to success. Учебное пособие по английскому языку Учебное пособие по английскому языку. Учебное пособие дает возможность изучающим английский язык подняться до уровня Upper-Intermediate по всем компонентам знания языка. Пособие предназначено для учащихся старших классов школ с углубленным изучением английского языка и студентов первых курсов языковых вузов.
Ключ к успеху слушать на видеосервисе Wink.