Ключ к нашей тайне. Татьяна Полякова, Анна Полякова (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Маленькую Татьяну отец воспитывал так, будто готовил в суперагенты, но однажды родитель исчез, и девочка оказалась в детдоме. Повзрослев, Таня идет служить в полицию. Она инструктор по физподготовке, но всегда готова помочь коллегам вести расследование, даже если речь идет просто о пропаже но�утбука студентки. Правда, со временем Татьяна начинает подозревать, что именно исчезновение ноутбука запустило череду убийств, которые одно за одним происходят вокруг студентки. Нужно срочно его отыскать, чтобы остановить преступления. Читайте новый детектив в цикле «По имени Тайна»!



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