Клуб самоубийц. Роберт Льюис Стивенсон (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Авантюрист и любитель приключений принц Богемский Флоризель вместе с полковником Джеральдином оказывается в Клубе самоубийц, где начинаются увлекательные и опасные приключения титулованной особы… Заговоры, дуэли, похищения, убийства, сенсационные разоблачения, роковые встречи и прочие а�вантюрные события, изображенные в книге, окрашены веселой и мудрой авторской иронией. В сборник вошли произведения: Клуб самоубийц Бриллиант Раджи Павильон на холме



Клуб самоубийц слушать на видеосервисе Wink.