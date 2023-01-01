WinkАудиокнигиКлуб самоубийц. Роберт Льюис Стивенсон
Клуб самоубийц. Роберт Льюис Стивенсон (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Зарубежная литература573 мин12+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»
Сюжет
Авантюрист и любитель приключений принц Богемский Флоризель вместе с полковником Джеральдином оказывается в Клубе самоубийц, где начинаются увлекательные и опасные приключения титулованной особы… Заговоры, дуэли, похищения, убийства, сенсационные разоблачения, роковые встречи и прочие а�вантюрные события, изображенные в книге, окрашены веселой и мудрой авторской иронией. В сборник вошли произведения: Клуб самоубийц Бриллиант Раджи Павильон на холме
Клуб самоубийц слушать на видеосервисе Wink.