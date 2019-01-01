Клуб «5 часов утра». Секрет личной эффективности от монаха, который продал свой «феррари». Робин Шарма
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Клуб «5 часов утра». Секрет личной эффективности от монаха, который продал свой «феррари». Робин Шарма

Клуб «5 часов утра». Секрет личной эффективности от монаха, который продал свой «феррари». Робин Шарма (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Психология824 мин12+
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Сюжет

В этой аудиокниге вы найдете секрет личной эффективности одного из самых знаменитых учителей современности – Робина Шармы. Пять часов утра – уникальное время, период наибольшей концентрации внимания, воли и энергии. Это час победы! У многих есть мечта: выучить язык, заняться йогой, саморазвитием, начать планировать жизнь. В повседневной рутине на это нет не только времени, но даже желания. Мечта может исполниться, если вы вступите в клуб «5 часов утра». В этой аудиокниге вы найдете стратегию, которая поможет вам рано вставать и чувствовать себя энергичным весь день. Вы узнаете, как правильно использовать драгоценные утренние часы, чтобы успевать в два раза больше и при этом сохранить здоровье и нервную систему, развить свои таланты. Членами эксклюзивного клуба «5 часов утра» уже стали самые эффективные и успешные люди планеты: лидеры промышленности, богатейшие финансисты, создатели мировых брендов, олимпийские чемпионы, виртуозные музыканты и члены королевских семей. Эта аудиокнига – ваш пропуск в элитный клуб «5 часов утра».Copyright © 2018 by Robin S. Sharma © Лоза О., перевод на русский язык, 2019 ©

Клуб «5 часов утра» слушать на видеосервисе Wink.

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