Клуб «5 часов утра». Секрет личной эффективности от монаха, который продал свой «феррари». Робин Шарма (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В этой аудиокниге вы найдете секрет личной эффективности одного из самых знаменитых учителей современности – Робина Шармы. Пять часов утра – уникальное время, период наибольшей концентрации внимания, воли и энергии. Это час победы! У многих есть мечта: выучить язык, заняться йогой, саморазвитием, начать планировать жизнь. В повседневной рутине на это нет не только времени, но даже желания. Мечта может исполниться, если вы вступите в клуб «5 часов утра». В этой аудиокниге вы найдете стратегию, которая поможет вам рано вставать и чувствовать себя энергичным весь день. Вы узнаете, как правильно использовать драгоценные утренние часы, чтобы успевать в два раза больше и при этом сохранить здоровье и нервную систему, развить свои таланты. Членами эксклюзивного клуба «5 часов утра» уже стали самые эффективные и успешные люди планеты: лидеры промышленности, богатейшие финансисты, создатели мировых брендов, олимпийские чемпионы, виртуозные музыканты и члены королевских семей. Эта аудиокнига – ваш пропуск в элитный клуб «5 часов утра».Copyright © 2018 by Robin S. Sharma © Лоза О., перевод на русский язык, 2019 ©



Клуб «5 часов утра» слушать на видеосервисе Wink.