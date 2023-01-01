Клинком и сердцем. Том 1. Евгения Соловьева,Дана Арнаутова (книга, 2020) слушать онлайн

«Клинком и сердцем» – фантастический роман Даны Арнаутовой и Евгении Соловьевой, первый том второй книги цикла «Королева Теней», жанр романтическое фэнтези, приключенческое фэнтези. С Айлин Ревенгар говорят призраки, но они не могут подсказать ей, какой выбор сделать. Она леди, но отказалась от рода, магесса, но сбежала из Академии, чужая невеста, но оставила жениха, чтобы спасти… просто друга? Ни горящая столица, ни демоны в Академии не страшны лорду-протектору Грегору Бастельеро. Но Айлин исчезла вместе с последним из рода Дорвеннов, обреченным на смерть ради спасения королевства. Из этого путешествия может вернуться только один, и Грегору придется выбирать между сыном погибшего друга и своей единственной любовью.



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