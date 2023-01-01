Клинки у трона. Сергей Садов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Сергей Садов – российский писатель-фантаст, автор нескольких популярных литературных циклов. Предлагаем аудиоверсию романа, который продолжает трилогию в жанре героического фэнтези «Рыцарь Ордена». Именно этот цикл принес автору известность. Роман будет интересен как взрослым, так и подросткам. В его основе – история мальчика-«попаданца». Сегодня жанр «попаданчества» стал мейнстримом, но в те времена, когда писалась трилогия, всe было иначе. Наверное, поэтому герой Садова так не похож на современных предприимчивых «попаданцев», очутившихся в параллельных пространствах. Когда-то мир был един. Но, осознав, какую опасность может представлять союз магии с передовыми технологиями, с техническим прогрессом в целом, могущественные волшебники разделили единое целое на две части. Технологии достались нашему миру, магия – параллельному. Именно туда и попадает наш герой-старшеклассник. Попадает по ошибке, вместо другого человека. Но в итоге именно он, став рыцарем Энингом Соколом, спасает оба мира от злого некроманта Сверкающего, а потом и перебирается с семьeй во вновь обретeнный мир. Однако в третьей, финальной, книге доблестного рыцаря ждут новые испытания. Каким будет финал, готов ли герой к череде жестоких игр и сможет ли не потерять своe лицо? Ответ найдeте в аудиокниге.



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