Клетка «на диете». Научное открытие о влиянии жиров на мышление, физическую активность и обмен веществ. Джозеф Меркола (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Митохондрии – маленькие батарейки нашего организма. Каждую секунду они вырабатывают в 10 000 раз больше энергии, чем Солнце. Благодаря им мы едим, дышим, гуляем, любим, играем, работаем… одним словом, живем. Когда митохондрии повреждаются, мы стареем и умираем. Когда митохондрии получают неправи�льное «топливо» (избыток белка и сахара), мы болеем. Эта книга расскажет, как работает наше тело на молекулярном уровне, и поможет понять, какое же питание способно спасти нас от самых страшных заболеваний, сохранить молодость и красоту, активизировать работу мозга и жить счастливо без особых ограничений.



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