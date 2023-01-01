Клеопатра. Генри Райдер Хаггард (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Райдер Хаггард «Клеопатра». И никаких больше слов не надо. Но вдруг кто-то ещe не знает, что автор – величайший выдумщик и непревзойдeнный мастер литературной интриги? А может быть найдутся и такие, кому ещe не доводилось слышать имени одной из самых загадочных женщин на земле – Клеопатры. Таким людям мы искренне завидуем – им предстоит редкое удовольствие. Но даже и знатоки будут поражены. Им известны истории любви Клеопатры и Цезаря, Клеопатры и Марка Антония. Но и тут великий писатель их удивит. Устами египетского жреца он расскажет о царственной обольстительнице такую историю, какая Вам и не снилась! Итак, слушайте.



Клеопатра слушать на видеосервисе Wink.