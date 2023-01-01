Классики детям: Сказки Александра Дюма, Жорж Санд, Жюля Верна (книга, 2020) слушать онлайн

Перу классиков французской литературы – Александру Дюма, Жорж Санд, Жюлю Верну – принадлежат не только всемирно известные романы, но также замечательные детские сказки. Несмотря на то, что в каждой из этих историй чувствуется неповторимый стиль автора, в них есть всe, чему полагается быть в сказ�ках: чудеса и превращения, добрые феи и злые волшебники, прекрасные принцессы и говорящие животные. Красивые и изящные, занимательные и одновременно поучительные, мудрые и полные мягкого французского юмора, они учат доброте и любви, трудолюбию и бескорыстию, смелости и вере в себя.



Классики детям: Сказки Александра Дюма, Жорж Санд, Жюля Верна слушать на видеосервисе Wink.