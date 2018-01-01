WinkАудиокнигиКлассика русской поэзии. Коллектив авторов
Классика русской поэзии. Коллектив авторов (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика, Поэзия275 мин12+
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Сюжет
Представляем вашему вниманию сборник стихов русских поэтов «Классика русской поэзии». На одном диске собраны лучшие образцы творчества наших великих русских поэтов, как широко известных и любимых публикой, так и незаслуженно на наш взгляд забытых. ©
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