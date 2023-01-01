Классика русского юмористического рассказа № 2. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

По словам Гете, юмор – это один из элементов гения. По мнению Бернарда Шоу, юмор – черта богов. Многие века и тысячелетия человечество пыталось ответить на вопрос: «В чем сущность юмора?». Но до сих пор никто так и не нашел исчерпывающего и точного определения этого понятия. Возможно, это удастся сделать вам после прослушивания аудиоверсий произведений признанных классиков сатиры и юмора, представленных в этом сборнике. В аудиокнигу вошли произведения: А.П.Чехова, Э.Гарда, А.Т.Аверченко, В.Черний, И.Я.Гуревича, В.В.Воинова, В.Я.Година, И.Пруткова, А.С.Бухова, К.М.Шелонского, М.А.Булгакова, К.Мазовского, И.Ильфа и Е.Петрова. ©



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