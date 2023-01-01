Классика русского рассказа № 7. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Современный смысл понятия «классическая литература» уходит корнями в Эпоху Возрождения, когда в процессе секуляризации европейской культуры писатели обратили своe внимание на античных авторов. Результатом этого явилась эпоха классицизма в литературе, во время которой писатели подражали греческим драматургам, прежде всего Эсхилу и Еврипиду. Канон классической драмы описан в работе Николя Буало «Поэтическое искусство». С тех пор в узком смысле слова «классическая литература» означает всю античную литературу. В широком смысле слова понятие «классический» стало употребляться по отношению к любому произведению, которое задало канон для своего жанра. Так появилась классика романтизма, классика модернизма, классика массового романа и пр. Мы же в свою очередь, рады представить вам, очередной сборник русской классической литературы, в который вошли лучшие рассказы выдающихся русских писателей. Продюсер издания: Владимир Воробьeв ©



Классика русского рассказа № 7 слушать на видеосервисе Wink.