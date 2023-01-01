Клан Белого Волка. Андрей Белянин (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Дядя Эдик отказывается выбрасывать дохлую нечисть с нашего балкона! Он вообще не понимает, как это выбрасывать то, что можно замариновать и съесть?! Полный псих, что с него возьмeшь, кроме справки… Нам всe время кто-то угрожает: то вампиры, то мятежные бароны, то злобные цверги и даже королевское войско. Угадайте, кого они ищут? В нашу тихую квартиру врывается то ОМОН, то родительский комитет, та еще нечисть… Чeрная баньши уже вещает о крови на стенах замка Кость, а моя Хельга мирно спит в своей комнате в обнимку с плюшевым мишкой. Никому не стоит будить дочь Смерти…



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