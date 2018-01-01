Кладбище Пер-Лашез (Париж). Борис Акунин,Григорий Чхартишвили (книга, 2020) слушать онлайн

Книга очерков и новелл в стиле детективного триллера «Кладбищенские истории» составлена из шести самостоятельных глав, каждая из которых посвящена одному из известнейших и загадочнейших кладбищ мира. Глава про Кладбище Пер-Лашез подразделяется на два разнородных по стилю и жанру фрагмента: документальный очерк-эссе, чьим автором следует считать Григория Чхартишвили, и беллетристическую детективную новеллу, написанную «рукой» Бориса Акунина. Таким образом, книга представляет собою как бы плод коллективного творчества, равноправного соавторства двух писателей – реального и выдуманного. Очерк Григория Чхартишвили «Voila une belle mort, или Красивая смерть» – писатель размышляет о том, что только в этом месте можно встретить ту Францию, которую каждый человек с детства создаeт в своeм сознании: aventure, mystere, amour. Рассказ Бориса Акунина «Дай мне поцеловать твои уста» – сотрудник литературного института зарабатывает себе на безбедное существование, выкрадывая реликвии из старых захоронений. Однако он и не может предположить свою биографию после попытки снять перстень с руки Оскара Уайльда… Исполняют: Григорий Чхартишвили, Александр Филиппенко © Б. Акунин ©



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