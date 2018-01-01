Кладбище домашних животных. Стивен Кинг (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Легендарный роман Стивена Кинга «Кладбище домашних животных» – в новом переводе и впервые без сокращений! Роман, который сам Кинг, считая «слишком страшным», долго не хотел отдавать в печать, но только за первый год было продано 657 000 экземпляров! Роман лег в основу одноименного фильма Мэри Ламберт (где Кинг, кстати, сыграл небольшую роль). Казалось бы, семейство Крид – это настоящее воплощение «американской мечты»: отец – преуспевающий врач, красавица мать, прелестные дети. Для полной идиллии им не хватает лишь большого старинного дома, куда они вскоре и переезжают. Но идиллия вдруг стала превращаться в кошмар. Потому что в окружающих их новое жилище вековых лесах скрывается НЕЧТО, более ужасное, чем сама смерть и… более могущественное.© Stephen King, 1983 © Перевод. Т.Ю. Покидаева, 2016 © Издание на русском языке AST Publishers, 2018 ©



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