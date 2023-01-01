Китайское исследование. Колин Кэмпбелл, Томас Кэмпбелл. Ключевые идеи книги.
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Китайское исследование. Колин Кэмпбелл, Томас Кэмпбелл. Ключевые идеи книги.

Китайское исследование. Колин Кэмпбелл, Томас Кэмпбелл. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Медицина, здоровье, красота31 мин16+

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Сюжет

«Китайское исследование» Колина Кэмпбелла — выводы крупнейшего в истории всестороннего исследования взаимосвязи между диетой и риском развития заболеваний. Индустриализация глубоко повлияла на состояние здоровья людей. Об этом свидетельствует статистика китайского правительства. Доктор Кэмпбелл занимается проблемой питания с 1970-х годов. Его книга бросает вызов современной диетической норме. Он разоблачает государственное и животноводческое лобби, которое подталкивает людей в огромных количествах потреблять животный белок. В результате этого в мире непрерывно растет число сердечных, онкологических заболеваний и диабета второго типа. Чтобы восстановить и укрепить здоровье, автор предлагает восемь научных принципов правильного питания. Чтение этой книги кому-то может спасти жизнь.

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